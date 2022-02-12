Джейк Салливан: Любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты идут на дальнейшее сокращение численности персонала своего посольства на Украине и призывают всех американцев немедленно покинуть эту страну. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Белом доме помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Мы продолжаем сокращать численность нашего персонала в посольстве в Киеве», — сказал он. «Мы призываем всех американских граждан, которые остаются на Украине, немедленно покинуть страну. На данном этапе мы хотим выразиться предельно ясно: любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее — в течение ближайших 24-48 часов», — добавил Салливан.