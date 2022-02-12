В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России

09:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столичные власти готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации и утвердили план эвакуации населения в связи с распространением информации о якобы возможном «вторжении» РФ. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

«Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера», — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА. «Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — подчеркнул мэр.