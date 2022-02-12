В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России
09:10 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Городские службы сегодня уже работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации военного характера», — приводит слова Кличко пресс-служба КГГА. «Наши усилия направлены как на то, чтобы предотвратить или преодолеть возможные провокации, так и выстоять в условиях военного нападения. Мы действуем по четкому плану», — подчеркнул мэр.
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