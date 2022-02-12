Моравецкий: Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы

09:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европа в настоящий момент проигрывает в противостоянии с РФ не только экономически, но и политически. Об этом в авторской статье, опубликованной в пятницу на сайте британской газеты «Дейли телеграф», написал глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

«Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы, — пишет Моравецкий. — Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому — рост цен на газ, но и политически».

Премьер-министр утверждает, что Москва «цинично и эффективно пользуется европейской слабостью», осуществляя «до боли рациональную политику».