Байден "определил" дату, когда Россия, якобы, может совершить нападение на Украину

09:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден в пятницу в ходе разговора в режиме видеоконференции с лидерами союзных стран заявил, что Россия якобы может совершить нападение на Украину 16 февраля. Такое утверждение содержится в материале, опубликованном в пятницу в газете «Политико», которая ссылается на собственные источники.

Участие в упомянутой беседе приняли лидеры Великобритании, Германии, Италии, Канады, Польши, Румынии и Франции, а также генеральный секретарь НАТО и глава Еврокомиссии. Как пишет издание, Вашингтон сообщил союзникам, что, как полагают в США, «вторжению» могут предшествовать ракетные удары и кибератаки. Один из источников газеты выразил мнение, что содержание состоявшегося разговора указывало на «неизбежность» кибератак, а другой назвал соответствующие разведданные «конкретными и тревожными».