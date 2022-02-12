Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма

09:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Черноморского флота (ЧФ) в ходе учений отработают задачи обороны побережья Крымского полуострова и пунктов базирования флота. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе флота.

«Корабли и подразделения береговых войск Черноморского флота вышли из Севастополя и Новороссийска на полигоны боевой подготовки в ходе начального этапа учения, которое проводится под руководством командующего ЧФ адмирала Игоря Осипова», — сказали на флоте.

Отмечается, что на учениях военнослужащие отработают действия по обороне морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника.