Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 12 февраля, 2022

10:00 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 408 млн 442 тыс. 142, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 802 тыс. человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 77 млн 652 тыс. 197 инфицированных COVID-19, число летальных исходов составило 918 тыс. 452.