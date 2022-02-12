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НОВОСТИ

Больше всего пугают россиян болезни и бедность - опрос

09:50 12.02.2022 Источник: Интерфакс

Более половины россиян (54%), в первую очередь, испытывают опасения в связи с состоянием здоровья своих близких, наибольшие опасения за своё собственное здоровье испытывает каждый третий (33%), свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

На вопрос о наибольших страхах, допускающих несколько вариантов ответа, около трети (31%) ответили, что, в первую очередь, боятся остаться без денег. Неопределенности в будущем опасаются 13% респондентов или почти каждый восьмой, отмечают социологи.

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