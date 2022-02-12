Экс-директор WADA, похоже, возмущен, что Россия обжалует каждое решение агентства
11:15 12.02.2022 Источник: Газета.Ru
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дик Паунд прокомментировал скандал вокруг допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой.
«Возьмите тайм-аут на одну, две или три Олимпиады, пока не возьмете все это под контроль. Но русские не хотят помочь себе, потому что они абсолютно не раскаялись. Они ничего не признают, они обжалуют каждое решение. Я думаю, что наш подход, возможно, был слишком мягким, когда мы позволили им выступать в качестве Олимпийского комитета России», — передает слова Паунда Reuters.
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