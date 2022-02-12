Россиянки взяли "золото" на Олимпиаде в Пекине в лыжной эстафете 4х5 км
11:43 12.02.2022 Источник: Интерфакс
Российская команда, в составе которой выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды. Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей (+18,1) - Швеция.
Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.
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