0
0
10
НОВОСТИ

Россиянки взяли "золото" на Олимпиаде в Пекине в лыжной эстафете 4х5 км

11:43 12.02.2022 Источник: Интерфакс

Российские лыжницы стали победительницами эстафетной гонки 4х5 км на зимних Играх-2022 в Пекине.

Российская команда, в составе которой выступили Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, преодолела дистанцию за 50 минут 28,3 секунды. Второй с отставанием в 5,3 секунды стала Германия, третьей (+18,1) - Швеция.

Это первая победа российских лыжниц в эстафете на Олимпийских играх после ОИ-2006 в Турине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:35 12.02.2022
Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
0
81
09:10 12.02.2022
В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России
0
85
13:20 11.02.2022
Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
0
275
13:00 11.02.2022
Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
0
269
12:20 11.02.2022
Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
0
287
10:20 11.02.2022
Украина получила от США ракетные комплексы Javelin - министр обороны
0
297
19:00 10.02.2022
США перебрасывает в Польшу группу истребителей F-15 Eagles
0
427
15:12 10.02.2022
Все военные маневры кораблей РФ в Черном море соответствуют международному праву — Песков
0
435
09:05 10.02.2022
С-400 заступили на боевое дежурство в Белоруссии в ходе проверки сил Союзного государства
0
488
13:00 09.02.2022
Военные ДНР фиксируют передвижение украинских танков в 15 км от своих позиций — Басурин
0
622

Возврат к списку