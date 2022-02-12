Дело Валиевой спортивный арбитраж рассмотрит утром в воскресение

13:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ыездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) назначила слушания по делу об отмене временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой на 15:00 по пекинскому времени (10:00 мск) в воскресенье. Об этом ТАСС сообщил источник.

«Заседание Спортивного арбитражного суда, посвященное рассмотрению исков к РУСАДА и фигуристке Валиевой, назначено на 15 часов в воскресенье», — сказал источник.