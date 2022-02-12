CAS уточнил сроки принятия решения по делу Валиевой
14:00 12.02.2022 Источник: Интерфакс
"Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля", - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.
В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени.
Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе. Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.
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