CAS уточнил сроки принятия решения по делу Валиевой

14:00 Источник: Интерфакс

Спортивный арбитражный суд (CAS) сообщит о решении по делу фигуристки Камилы Валиевой в понедельник, 14 февраля, говорится в сообщении суда.

"Ожидается, что решение будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля", - говорится в сообщении на сайте суда в субботу.

В нем отмечается, что решение будет принято в воскресенье в 20:30 по пекинскому времени.

Также Международный союз конькобежцев направил жалобу в CAS по делу Валиевой, она зарегистрирована вместе с жалобами МОК и WADA. Три жалобы будут рассмотрены вместе. Арбитрами выступят судьи из Италии, США, Словении.