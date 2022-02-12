Зеленский хочет получить точную информацию о планах "вторжения" России 16 февраля

15:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в субботу, попросил предоставлять информацию о якобы планируемом на 16 февраля вторжении России, если таковая имеется. При этом он подчеркнул, что в информационном пространстве слишком много сведений на тему предполагаемого вторжения.

«Если у вас или у каких-то людей есть дополнительная информация о стопроцентном вторжении Российской Федерации на Украину начиная с 16 числа (февраля — прим. ТАСС), дайте нам, пожалуйста, такую информацию», — заявил Зеленский.