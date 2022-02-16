ЕС превращается в пространство, где можно силой лишать страны свободы — Минюст Польши

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский союз превращается в пространство, где можно незаконно отбирать свободу и суверенитет у входящих в него стран. Об этом заявил на брифинге в среду министр юстиции Польши Збигнев Зёбро, комментируя решение Европейского суда юстиции в Люксембурге, который отклонил иски Венгрии и Польши против механизма выделения средств из бюджета Евросоюза, одним из условий которого является соблюдение принципа верховенства права странами — членами сообщества.

«То, что мы наблюдаем, является историческим моментом изменений Евросоюза из пространства свободы в пространство, где можно будет использовать незаконное насилие, чтобы отбирать свободу у стран, составляющих ЕС или ограничивать их суверенитет», — сказал он.

По его словам, механизм, о котором идет речь, нужен, «чтобы шантажировать, менять демократические решения так, как хотят в Брюсселе, а не польские избиратели». По мнению министра, сегодняшняя дата ляжет темным пятном на историю ЕС. «Борьба будет вестись. Польша будет в этой битве участвовать. Мы не позволим, чтобы у нас отбирали демократию и суверенитет», — добавил он.