Впервые в 2022 году цена за газ в Европе превысила $1000 куб. м

16:40 Источник: Интерфакс

Цена газа в Европе впервые в 2022 году превысила $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.



Днем в среду цена ближайшего (мартовского) фьючерса на хабе TTF на достигла $1004 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги на TTF закрылись на уровне $925.



Ранее газ выше тысячи долларов в Европе торговался в декабре прошлого года.



