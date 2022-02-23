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НОВОСТИ

Впервые в 2022 году цена за газ в Европе превысила $1000 куб. м

16:40 23.02.2022 Источник: Интерфакс

Цена газа в Европе впервые в 2022 году превысила $1000 за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE Futures.

Днем в среду цена ближайшего (мартовского) фьючерса на хабе TTF на достигла $1004 за тысячу кубометров, тогда как во вторник торги на TTF закрылись на уровне $925.

Ранее газ выше тысячи долларов в Европе торговался в декабре прошлого года.

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