ВС РФ блокировали города Херсон и Бердянск - Минобороны

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — сказал Конашенков.