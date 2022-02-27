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НОВОСТИ

ВС РФ блокировали города Херсон и Бердянск - Минобороны

10:00 27.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские подразделения блокировали города Херсон и Бердянск, взяли под контроль Геничевск, аэродром Чернобаевка под Херсоном, сообщил в воскресенье на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«За прошедшие сутки Вооруженными силами Российской Федерации были полностью блокированы города Херсон и Бердянск. Также взяты под контроль город Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном», — сказал Конашенков.

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