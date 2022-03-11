Встреча папы Франциска и патриарха Кирилла под угрозой из-за позиции РПЦ по Украине
18:30 10.03.2022 Источник: НГ Религии
Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин сообщил журналистам о недовольстве Святого престола позицией патриарха Московского и всея Руси Кирилла по отношению к происходящему в Украине. Ссылаясь на слова главы РПЦ, кардинал отметил, что его заявления не способствуют взаимопониманию, напротив, они рискуют ещё больше накалить настроения и привести к эскалации, не позволяющей разрешить кризис мирным путём, пишет ватиканский новостной портал.
Напомним, патриарх Кирилл произнес в последние дни две проповеди, в которых фактически выступил в поддержку специальной военной операции РФ в Украине. Он объявил, что люди на Донбассе не приемлют гей-парадов, и поэтому Запад виноват в развязывании конфликта. Патриарх также назвал русских и украинских одним народом, который раскалывают внешние силы.
У Ватикана другая точка зрения на происходящее. Папа послал в Украину двух кардиналов для помощи в разрешении гуманитарных проблем. Посланцы понтифика уже встречаются с украинскими беженцами на территории Польши. Госсекретарь Паролин также рассказал о своем разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. По словам кардинала, российский чиновник не дал ему ответа на вопрос о гуманитарных коридорах.
Госсекретарь Ватикана считает Россию виновной в атаке на родильный дом в Мариуполе, а российские военные, в свою очередь, обвиняют в этом нападении украинских националистов. Между тем ранее звучали заявления, что папа Франциск и патриарх Кирилл намерены провести личную встречу этим летом. Однако уже сейчас появились мнения, что встреча вряд ли состоится в связи с расхождением взглядов обоих религиозных лидеров на ситуацию в Украине.
Андрей Мельников
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