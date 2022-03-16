Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекратил закупку газа у российских компаний

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON на фоне событий на Украине сообщил о прекращении закупок природного газа у российских компаний. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении генерального директора E.ON Леонарда Бирнбаума.

«Мы покупаем наш газ на оптовых рынках в Европе. E.ON не имеет долгосрочных контрактов на поставку напрямую с производителями. Однако небольшое количество природного газа в нашем портфеле было закуплено у торговых компаний „Газпрома“ в Европе», — отмечается в сообщении. «В связи с войной на Украине мы прекратили закупку новых объемов у этих компаний. Российский рынок не входит в число наших целевых регионов», — уточняется в тексте.