В Думу внесли проект о денонсации протокола о присоединении РФ к ВТО

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с лидером справороссов Сергеем Миронов внесли в Госдуму законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО). Текст документа опубликован в думской электронной базе в понедельник.

Как отмечается в пояснительных материалах, в целях защиты национальных интересов России и необходимости проведения протекционистской политики, «в качестве ответных мер на санкционное давление и в качестве самозащиты» инициативой предлагается денонсировать протокол о присоединении РФ к Марракешскому соглашению об учреждении ВТО, подписанный в Женеве 16 декабря 2011 года. Также авторы проекта предлагают признать утратившим силу закон о ратификации протокола.

«Установить, что прекращение членства Российской Федерацию во Всемирной торговой организации на основании настоящего федерального закона освобождает Российскую Федерацию от всякого обязательства выполнять взятые на себя обязательства в дальнейшем», — говорится в законопроекте.