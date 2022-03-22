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НОВОСТИ

Ресторатор Васильчук подал заявку на грант мэра для развития в Москве сетей ресторанов быстрого питания

10:19 22.03.2022

В Москве до конца нынешнего года планируют создать десятки кафе быстрого питания под брендом «Рестомаркет». По словам владельца холдинга Restart Vasilchuk Brothers Алексея Васильчука, он уже подал заявку на грант правительства Москвы, который поможет развивать такую сеть общепита. Напомним, Restart Vasilchuk Brothers управляет фудмоллом «Депо Москва», а так же сетью кафе «Чайхона №1».

Васильчук отмечает, что холдинг создает новые концепции демократичного формата питания. «Мы хотим развивать именно их, уже некоторые даже начали открывать. Кроме того, мы собираемся развивать нашу сеть фастфуда Hot Dog Bulldog», - заявил Васильчук, по словам которого, холдинг постарается компенсировать горожанам прекращение работы Mcdonald's.

По его словам, предполагаются разные концепции ресторанов, например, итальянские, восточные и многие другие. «Всего около шести концепций у нас будет с разными названиями, под общей концепцией «Рестомаркет». До конца этого года мы постараемся в Москве открыть несколько десятков точек. В том числе до мая мы откроем два «Рестомаркета» и несколько отдельных точек», - заявил Васильчук.

Как уже сообщала «Нг», мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что рестораторы смогут получить гранты на развитие в Москве российских сетей быстрого питания.

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