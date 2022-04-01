Поставки газа РФ не прекратятся, если оплата в рублях не подтверждена до 1 апреля — Песков
15:12 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу в беседе с журналистами заверил, что поставки российского газа не будут отключаться, если покупатели не подтвердили оплату в рублях до 1 апреля.
«Пока ситуация следующая. Вчера мне много задавали вопросов, означает ли, что если нет подтверждения по рублям, то с 1 апреля будут отключаться поставки газа. Нет, не означает, и из указа [президента РФ] это не следует, который был вчера подписан и опубликован. Оплата по тем поставкам, которые идут сейчас, должна осуществляться не сегодня же, она должна осуществляться в конце второй половины месяца, апреля, или даже в начале мая», — пояснил Песков.
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