Внезапная остановка импорта газа из РФ помешает помогать Украине - Генсек ХДС
09:10 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Германия утратит возможности для оказания надлежащей помощи Украине, если ее экономика пострадает от внезапной остановки импорта российского газа. Об этом заявил в воскресенье агентству ДПА генеральный секретарь входящего в оппозицию ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Марио Чая.
«Немедленное прекращение поставок российского газа повлияло бы на нашу экономическую силу настолько, что у нас уже не было бы сил адекватно помогать Украине», — сказал он. По словам политика, Германия оказалась «перед сложной моральной дилеммой». «Речь идет о том, сохраним ли мы миллионы рабочих мест, обеспечим ли средства к существованию граждан, а следовательно, и социальное спокойствие в нашей стране», — отметил политик. Одновременно с этим он высказался за то, чтобы как можно скорее избавиться от зависимости от России.
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