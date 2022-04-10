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Турция предоставляет гарантии судам и самолетам, следующим в Россию и Украину

10:23 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все торговые суда Турции, совершающие рейсы в морские порты России и Украины, получат страховые гарантии министерства транспорта на случаи рисков, которые могут возникнуть из-за украинского кризиса. Выдачей страховок займется центр управления специальными рисками, сообщает в воскресенье газета «Ени Шафак».

По информации издания, страховые гарантии распространяются и на воздушные суда, совершающие полеты в обе страны. «В рамках закона о страховании гражданские морские и воздушные суда, выполняющие рейсы на Украину и в Российскую Федерацию, равно как пассажиры и экипажи, грузы и сами транспортные средства получат страховые гарантии», — пишет газета. Она отмечает, что Минтранс Турции направил во все профильные структуры и частные организации письмо, в котором говорится, что представители сектора, выполняющего морские перевозки, по вопросам страховых гарантий могут связаться с центром управления рисками.

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