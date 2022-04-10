Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 10 апреля, 2022

11:40 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 498 млн 154 тыс. 313, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 млн 176 тыс. 420 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Великобритания и Германия.



По данным портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 795,6. В США на 1 млн жителей скончались 3 тыс. 26 человек, Индии - 372, Бразилии - 3 тыс. 72, Франции - 2 тыс. 186, Великобритании - 2 тыс. 478, Германии - 1 тыс. 570.