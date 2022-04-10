Папа Римский призвал сложить оружие и начать пасхальное перемирие на Украине
13:50 10.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сложите оружие, начните пасхальное перемирие. Но не для того, чтобы перезарядить оружие и возобновить бои, нет. Перемирие для того, чтобы прийти к миру путем настоящих переговоров, с готовностью также пойти на некоторые жертвы ради блага народа», — сказал понтифик в ходе службы в Пальмовое (Вербное) воскресенье, ознаменовавшее вхождение Христа в Иерусалим. Впервые за два года — после начала пандемии — Франциск объехал площадь Святого Петра в белом открытом джипе — «папамобиле». По подсчетам ватиканской жандармерии, на площади собралось около 50 тыс. верующих.
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