Мужчина в Курске устроил салют и напугал жителей
10:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мужчина устроил салют в ночь на вторник в Курске, звуки фейерверков напугали жителей города. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчину доставили в отдел полиции, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Курской области.
Жители города массово стали обращаться в полицию из-за шума примерно в 22:30. Очевидцы зафиксировали на видео фейерверки. Видеозаписи были размещены в соцсетях.
«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.
Повышенный уровень террористической опасности 11 апреля ввели во всех регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, — Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области. Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, решение было принято «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов».
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