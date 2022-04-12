Мужчина в Курске устроил салют и напугал жителей

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мужчина устроил салют в ночь на вторник в Курске, звуки фейерверков напугали жителей города. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, мужчину доставили в отдел полиции, об этом сообщила пресс-служба УМВД по Курской области.

Жители города массово стали обращаться в полицию из-за шума примерно в 22:30. Очевидцы зафиксировали на видео фейерверки. Видеозаписи были размещены в соцсетях.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции. На улице Карла Маркса мужчина 1977 года рождения устроил салют. Его доставили в отдел полиции. Выясняются обстоятельства, действиям мужчины будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении.

Повышенный уровень террористической опасности 11 апреля ввели во всех регионах Центрального федерального округа, граничащих с Украиной, — Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух районах Воронежской области. Как сообщал губернатор Курской области Роман Старовойт, решение было принято «в связи с возможными провокациями со стороны украинских националистов».