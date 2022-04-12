ВС РФ ударами авиации и артиллерии сорвали попытку националистов вырваться из Мариуполя
11:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская армия ударами авиации и артиллерии ВС РФ сорвала попытку националистов вырваться из Мариуполя, в результате уничтожены до 50 боевиков, 42 сложили оружие. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вчера, 11 апреля, в Мариуполе в темное время суток окруженные на территории завода „Ильича“ остатки подразделений украинских войск предприняли безуспешную попытку вырваться из города <…> Ударами авиации и артиллерии данная попытка прорыва была сорвана», — сказал Конашенков.
Он рассказал, что группа украинских военнослужащих численностью до 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться с территории завода и покинуть город в северном направлении. «Уничтожено три украинских танка, пять боевых машин пехоты, семь автомобилей и до 50 человек личного состава. Еще 42 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен», — добавил генерал.
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