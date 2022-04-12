Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS
11:28 12.04.2022
Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Клиентам рекомендуется не удалять установленное приложение банка.
Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.
Сбер подчеркивает, что его системы и инфраструктура работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее клиентов просят соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте.
НОВОСТИ
- 11:32 12.04.2022
- Глава Минфина Украины заявил, что сейчас стоит вопрос о выживании государства
- 11:20 12.04.2022
- Шри-Ланка объявила дефолт по внешним обязательствам
- 11:05 12.04.2022
- Рост заболеваемости ковидом в России возможен в конце мая — июне, сообщил Мурашко
- 11:00 12.04.2022
- ВС РФ ударами авиации и артиллерии сорвали попытку националистов вырваться из Мариуполя
- 10:32 12.04.2022
- Республиканцы призвали делиться с Украиной разведданными о Крыме - Axios
- 10:20 12.04.2022
- Мужчина в Курске устроил салют и напугал жителей
- 10:05 12.04.2022
- Индия и США намерены развивать двустороннее оборонное партнерство — заявление
- 10:00 12.04.2022
- Космонавты с орбиты поздравили россиян с Днем космонавтики
- 09:32 12.04.2022
- Ж/д пути повреждены в приграничном с Украиной районе Белгородской области
- 09:20 12.04.2022
- Фрегат РФ уничтожил украинский «Байрактар» у побережья Крыма — МО РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать