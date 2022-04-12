Сбер выпустил рекомендации клиентам по работе мобильного приложения СберБанк Онлайн на платформе iOS

11:28

Из-за введенных санкций мобильное приложение СберБанк Онлайн на платформе iOS недоступно для скачивания и обновления в магазине App Store. Ранее установленное приложение работает, никаких ограничений по его использованию нет. Клиентам рекомендуется не удалять установленное приложение банка.

Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать web-версию СберБанк Онлайн, которая адаптирована для мобильных устройств.

Сбер подчеркивает, что его системы и инфраструктура работают в штатном режиме, средства клиентов находятся в безопасности. Тем не менее клиентов просят соблюдать бдительность и устанавливать приложения Сбера только по ссылкам, указанным на официальном сайте.