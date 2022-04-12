Польша предъявляет претензии еще на ряд российских дипломатических объектов — посол РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польское руководство продолжает предъявлять претензии в отношении ряда российских дипломатических объектов, включая среднюю школу при посольстве. Об этом заявил во вторник посол РФ в Варшаве Сергей Андреев в эфире проекта «Соловьев Live».

«Предъявляются аналогичные претензии в отношении здания нашей средней школы при посольстве. А это здание, в отличие от захваченного [вчера] объекта, используется на постоянной основе. Там живут наши учителя и сотрудники школы. Сейчас там временно занятия по соображениям безопасности ведутся в дистанционном режиме, но это объект, который используется и нам нужен. Есть несколько других объектов, на которые предъявляются аналогичные претензии», — сказал он.