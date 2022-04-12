Сбер: объем выдачи «Семейной ипотеки» вырос в 4 раза в I квартале

12:18

Общая сумма выданных льготных ипотечных кредитов для семей с детьми за все время действия программы составила 422,3 млрд руб. По данным аналитиков сервиса Домклик, со дня запуска «Семейной ипотеки» такие кредиты оформили 117,7 тыс. семей. За первый квартал 2022 года 113,9 млрд руб., что более чем в 4 раза выше первого квартала прошлого года.

Чаще такую ипотеку берут семьи с двумя детьми – с начала действия программы этой возможностью воспользовалось более 59,9 тыс. таких семей. Они суммарно взяли ипотечные кредиты на 206 млрд руб. На втором месте – семьи с одним ребенком, таким семьям выдано 28,2 тыс. ипотечных кредитов в рамках господдержки на общую сумму 117,4 млрд руб. Семьи с тремя детьми взяли 16,8 тыс. ипотечных кредитов на сумму 57,9 млрд руб.

Семейная ипотека с господдержкой для семей с детьми наиболее популярна в Москве (общий объем выдач с начала действия программы составил 72,2 млрд руб.), Московской области (43,9 млрд руб.) Санкт-Петербурге (43,2 млрд рублей), Краснодарском крае (15,7 млрд рублей) и Свердловской области (15,9 млрд рублей).

При этом в рамках «Семейной ипотеки» с господдержкой от Сбера возможно индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) на льготных условиях кредитования. За все время действия программы более 1,6 тыс. семей воспользовались возможностью взять льготную ипотеку на ИЖС на общую сумму 6,8 млрд руб. В первом квартале текущего года Сбербанк выдал семейную ипотеку на ИЖС на сумму 2,9 млрд руб., что на 80% больше, чем в IV квартале 2021 года.

«Льготная программа для семей с детьми по-прежнему популярна у россиян. Государство продолжает поддерживать такие программы, а Сбербанк обеспечивает выгодные условия по ипотечным кредитам, – отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв. – За счет использования дополнительных электронных сервисов Домклик от Сбера, сопровождающих сделку, ставка по ипотеке для семей с детьми составляет 5,7% годовых, а по ряду совместных программам с застройщиками на новостройки ставка будет от 0,1%».

Сбер постоянно расширяет возможности приобретения жилья для семей с детьми не только по госпрограммам. Ранее в рамках программы «Ипотека по двум документам» при покупке вторичного жилья или квартир в новостройках появилась возможность использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита.

Клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Клиенты Домклик могут сэкономить деньги и забронировать квартиру в новостройке со скидкой 0,3% или 0,5% на ставку по ипотеке Сбера. Размер скидки зависит от застройщика. Для онлайн-бронирования доступны тысячи квартир по всей России, которые можно найти на Домклик с помощью фильтра «Скидка на ипотеку».

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.