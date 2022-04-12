В Подмосковье задержан сторонник «Правового сектора», воевавший в Донбассе — ФСБ
13:00 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФСБ задержала в Подмосковье сторонника запрещенной в РФ украинской экстремистской организации «Правый сектор», прошедшего курсы диверсионной подготовки НАТО и воевавшего в Донбассе. Как сообщили во вторник ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, у него изъяли холодное оружие и зажигательные устройства для проведения возможных диверсий.
«Федеральной службой безопасности совместно с МВД России задержан уроженец Москвы, сторонник запрещенной в России экстремистской организации „Правый сектор“, — сообщили в ФСБ. — В лесном массиве Солнечногорского района изъят принадлежащий ему тайник с холодным оружием, символикой „Правого сектора“ и тремя самодельными зажигательными устройствами, которые могли быть использованы для проведения диверсий на объектах критической инфраструктуры Московского региона».
В ФСБ отметили, что с 2017 по 2019 год задержанный проходил службу в составе Вооруженных сил Украины, окончил курсы диверсионной подготовки по стандартам НАТО на Яворовском полигоне в селе Старичи Львовской области под руководством иностранных инструкторов США, Великобритании и Канады. «Награжден тремя государственными наградами Украины за участие в боевых действиях в зоне антитеррористической операции в Донбассе», — сообщили в ФСБ. В 2019 году в качестве поощрения указом Владимира Зеленского его приняли в гражданство Украины. «В конце января 2022 года он прибыл на территорию России», — уточнили в ФСБ.
В отношении задержанного на основании полученной доказательной базы возбуждено уголовное дело. Сейчас продолжаются оперативные и следственные действия, направленные на документирование преступной деятельности задержанного, а также на установление и задержание его возможных соучастников.
Решением Верховного суда РФ от 17 ноября 2014 г. украинская организация «Правый сектор» признана экстремистской. Ее деятельность на территории России запрещена.
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