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НОВОСТИ

В Москве впервые с апреля 2020 года выявили менее 500 случаев ковида за сутки

13:20 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 489 против 589 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф во вторник.

В относительном выражении прирост составил 0,02%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 749 509 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 19 днем ранее, до 42 928.

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