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НОВОСТИ

Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до начала осени — регулятор

14:32 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер полагает, что запасов газа в стране в случае прекращения поставок из России хватит до конца лета или начала осени. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью газете «Цайт».

«Даже если бы — я говорю в сослагательном наклонении — завтра больше не было бы поставок газа из России, на что нет никаких указаний, у Германии все еще есть другие источники. А также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже немного лучше, чем три-четыре недели назад», — отметил Мюллер. «В настоящее время у нас достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все возможное, чтобы такая ситуация вообще не возникла», — подчеркнул он.

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