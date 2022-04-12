Запасов газа в ФРГ в случае прекращения поставок из РФ хватит до начала осени — регулятор
14:32 12.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Федерального сетевого агентства Германии (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер полагает, что запасов газа в стране в случае прекращения поставок из России хватит до конца лета или начала осени. Такое мнение он высказал в опубликованном во вторник интервью газете «Цайт».
«Даже если бы — я говорю в сослагательном наклонении — завтра больше не было бы поставок газа из России, на что нет никаких указаний, у Германии все еще есть другие источники. А также хранилища, которые хотя и недостаточно заполнены, но уже немного лучше, чем три-четыре недели назад», — отметил Мюллер. «В настоящее время у нас достаточно газа до конца лета или начала осени. Но я делаю все возможное, чтобы такая ситуация вообще не возникла», — подчеркнул он.
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