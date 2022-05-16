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НОВОСТИ

Рост ВВП в ЕС упадет почти до нуля при перебоях с поставками нефти и газа из РФ — ЕК

13:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экономический рост в Евросоюзе в 2022 году упадет почти до нуля в случае масштабных перебоев с поставками российских нефти и газа, которые будет сложно заменить. Об этом говорится в опубликованном в понедельник весеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии (ЕК).

«Сильное сокращение поставок газа из России приведет к серьезному ухудшению прогнозируемых показателей. При этом опасном сценарии и в условиях ограниченных возможностей для замещения [российских энергоресурсов] недостаток газа из России будет сопровождаться ростом цен на нефть», — отмечается в докладе. В этом случае вместо прогнозируемых 2,7% ЕК ожидает снижение экономического роста в нынешнем году почти до нуля.

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