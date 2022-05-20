Корабли США шесть раз в 2022 г. выполняли задачи вблизи Калининградской области — Шойгу

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские корабли шесть раз в 2022 году выполняли задачи на Балтике с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет вблизи Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на коллегии военного ведомства.

«Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия», — сказал Шойгу.