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Корабли США шесть раз в 2022 г. выполняли задачи вблизи Калининградской области — Шойгу

15:00 20.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские корабли шесть раз в 2022 году выполняли задачи на Балтике с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет вблизи Калининградской области. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в пятницу на коллегии военного ведомства.

«Систематический характер приобрели заходы в Балтийское море американских кораблей с управляемым ракетным оружием. Только в текущем году вблизи Калининградской области они шесть раз выполняли задачи с выходом в предполагаемые районы пуска крылатых ракет. С 2016 года системой объективного контроля вскрыто 24 подобных мероприятия», — сказал Шойгу.

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