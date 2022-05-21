0
0
123
НОВОСТИ

Ди Майо предупредил об опасности возникновения «продовольственной войны»

11:09 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности «продовольственной войны» с непредвиденными последствиями в случае сохранения проблем с поставками украинского зерна.

«Все экспертные оценки указывают, что единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно. <…> есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями», — сказал Ди Майо в опубликованном в субботу интервью в газете «Стампа». Он отметил, что со стороны РФ было бы важным сигналом «сотрудничество в создании этого коридора в Черном море».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:00 21.05.2022
Российские военнык в Житомирской области уничтожили партию военной техники из США - Минобороны РФ
0
22
10:40 21.05.2022
Делегаты из пяти стран покинули заседание в рамках встречи министров стран АТЭС
0
214
10:11 21.05.2022
Глава МИД Италии рассказал о плане урегулирования на Украине
0
232
09:20 21.05.2022
В ночь на воскресенье в Москве может похолодать до +5С
0
229
09:15 21.05.2022
"Газпром" подтвердил информацмю об остановке поставок газа в Финляндию
0
262
09:10 21.05.2022
Орбитальный "Боинг" произвел первую стыковку с МКС
0
307
09:00 21.05.2022
Финансовая поддержка Запада может сделать госдолг Украины непосильным для страны - Moody's
0
307
22:40 20.05.2022
Минюст РФ внес Ходорковского и Каспарова в реестр физлиц-иноагентов
0
789
22:05 20.05.2022
«Командир» нацистов «Азова» вывезен» в бронеавтомобиле — МО РФ
0
1237
22:00 20.05.2022
Шойгу доложил Путину о завершении операции на «Азовстали» и полном освобождении Мариуполя
0
835

Возврат к списку