Ди Майо предупредил об опасности возникновения «продовольственной войны»
11:09 21.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Все экспертные оценки указывают, что единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно. <…> есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями», — сказал Ди Майо в опубликованном в субботу интервью в газете «Стампа». Он отметил, что со стороны РФ было бы важным сигналом «сотрудничество в создании этого коридора в Черном море».
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