США поставили Тайваню вооружения на общую сумму более $70 млрд — МИД КНР

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Общая сумма сделок по поставкам США вооружений Тайваню уже превысила 70 млрд долларов. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Продажи оружия Тайваню со стороны США непрерывно растут как в объемах, так и в качественных характеристиках. Их общая стоимость уже превысила 70 млрд долларов», — сказал он.

«Это нарушает обязательство США о постепенном сокращении поставок оружия Тайваню», — добавил дипломат.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать партнерские контакты с островом.