США поставили Тайваню вооружения на общую сумму более $70 млрд — МИД КНР
16:00 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общая сумма сделок по поставкам США вооружений Тайваню уже превысила 70 млрд долларов. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Продажи оружия Тайваню со стороны США непрерывно растут как в объемах, так и в качественных характеристиках. Их общая стоимость уже превысила 70 млрд долларов», — сказал он.
«Это нарушает обязательство США о постепенном сокращении поставок оружия Тайваню», — добавил дипломат.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.
Соединенные Штаты разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с Пекином. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон продолжает поддерживать партнерские контакты с островом.
НОВОСТИ
- 17:00 23.05.2022
- Оспа обезьян может передаться от человека к человеку воздушно-капельным путем - Роспотребнадзор
- 16:32 23.05.2022
- РФ отзывает заявку Москвы на проведение Экспо-2030 из-за политизации выставки
- 16:12 23.05.2022
- Киев договоренностями с Варшавой де-факто легализует захват своей страны — Захарова
- 15:58 23.05.2022
- Андрей Воробьев: Наша задача – обеспечить детский отдых на должном уровне
- 15:47 23.05.2022
- В финал «Битва умов» вышли 10 учеников «Роснефть-классов»
- 15:32 23.05.2022
- Перестройка экономики РФ с учетом санкций займет около двух лет — Кудрин
- 15:12 23.05.2022
- Путин внес в СФ кандидатуру Куренкова на должность главы МЧС — источник
- 15:02 23.05.2022
- Андрей Воробьев: Подмосковным предпринимателям компенсируют затраты на открытие бизнеса по франшизе
- 15:00 23.05.2022
- Ситуация в экономике требует особых усилий от властей РФ — Путин
- 14:32 23.05.2022
- Песков назвал позицию Польши в отношении РФ оголтелой и находящейся на грани сумасшествия
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать