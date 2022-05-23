Великобритания и США ищут альтернативу GPS из-за угрозы спутникам со стороны РФ — The Times
22:40 23.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания и США ищут альтернативы системе навигации GPS, так как РФ якобы может нарушить работу спутников, обеспечивающих ее функционирование. Об этом сообщила в понедельник на своем сайте британская газета «Таймс».
По словам замминистра обороны Великобритании Джереми Куина, британскому правительству «необходимо проявлять бдительность» перед лицом этой угрозы. Он также выступил с утверждением о том, что российская сторона предпринимала активные попытки глушения сигнала GPS на территории Украины после начала военной спецоперации.
«Существует целый ряд возможностей, которые используются обеими сторонами. Мы должны извлечь из этого уроки и продолжать работу над собственными инновациями в этой области», — заявил Куин изданию. В министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии «Таймс» подтвердили, что правительство рассматривает «различные варианты усиления безопасности Соединенного Королевства», в том числе альтернативы GPS, не предполагающие использования спутников.
Как пишет газета, Лондон мог бы обеспечить работу альтернативной системы навигации с помощью низкоорбитальной спутниковой группировки, которую создает компания OneWeb. Правительство также ведет переговоры с американской NextNav о том, чтобы развернуть в Лондоне и Манчестере систему навигации, которая использует только сигнал наземных станций. Компания заявляет, что сигнал ее оборудования на несколько порядков сильнее спутникового сигнала GPS и его значительно сложнее заглушить.
«Мы сотрудничаем с федеральным правительством США, чтобы попытаться создать систему, которая в случае необходимости сможет заменить GPS в связи с угрозой, которой подвергается GPS со стороны России и других [стран]», — заявил изданию глава NextNav Ганеш Паттабираман.
Он добавил, что внезапное прекращение работы GPS является «почти экзистенциальной» угрозой, так как может привести к сбоям в работе систем энергоснабжения, мобильных телефонов, банков и серьезно затруднит использование высокоточных вооружений.
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