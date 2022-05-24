Украина «изгнала бы нацистскую нечисть» сама, если бы оставалась самостоятельной страной - Патрушев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина, если бы она оставалась самостоятельной страной, а не управлялась извне, «давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть». Такое мнение выразил секретарь Совета безопасности (СБ) Российской Федерации Николай Патрушев в интервью еженедельнику «Аргументы и факты».

«Если бы Украина оставалась самостоятельной, а не управлялась нынешним марионеточным режимом, одержимым идеей вступления в НАТО и ЕС, то она давно бы уже изгнала со своей земли всю нацистскую нечисть», — сказал он.

По словам Патрушева, «именно фактическое руководство натовцами киевскими властями привело к катастрофическому сценарию». Секретарь СБ РФ выразил уверенность, что «идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране».

«Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения. Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX века, оставаясь в выигрыше. При этом жителей Украины Штаты рассматривают в качестве расходного материала, которому нет места в том самом „золотом миллиарде“, — заявил Патрушев.