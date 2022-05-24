Андрей Воробьев: до конца 2022 года в Подмосковье откроют 16 новых дорожных объектов

17:48

Иллюстрация пресс-службы губернатора Московской области

Губернатор Московской областирассказал, что к концу года станет удобнее и быстрее проезд через железнодорожные пути в Лобне. Здесь откроют движение по первому этапу Северного обхода.

«Уже в этом году мы откроем движение по первому этапу Северного обхода Лобни, а также завершим строительство участка Лобненского шоссе в районе аэропорта Шереметьево. Оба проекта важны для округа и региона, его ждут и наши жители, и бизнес, – сказал Андрей Воробьёв. – Всего же в этом году мы откроем 16 новых дорожных объектов общей протяженностью более 40 км. Жители почувствуют перемены в 9 городских округах. В сентябре будет запущен участок М-12, от ЦКАД до А-108, он выведет транзит из Балашихи, Ногинска, Павловского Посада. На 9 месяцев раньше срока откроем движение по путепроводу в Раздорах. Также досрочно на 6 месяцев «поедет» дорога, ведущая к новой развязке в Трехгорке, чтобы люди могли быстрее выезжать из микрорайона, минуя жилые кварталы».

В настоящее время на Северном обходе Лобни ведется строительство 3 путепроводов через железную дорогу Савеловского направления, Дмитровское шоссе и дорогу «Хлебниково – Рогачево – Луговая», на Лобненском шоссе идет строительство левой стороны моста через р. Мещериху и надземных пешеходных переходов. В Лобне до конца года также завершат строительство участка Лобненского шоссе, кольцевого пересечение и подземного пешеходного перехода в районе аэропорта Шереметьево.

В Раздорах началась подготовка к бетонированию пролетного строения строящегося путепровода через Рублево-Успенское шоссе, проводится армирование плиты проезжей части, открыть движение по путепроводу планируется в августе 2022 года, на 9 месяцев раньше срока.

На 6 месяцев раньше срока – в ноябре этого года запланировано открыть движение на ул. Чистяковой в Одинцове, после реконструкции будет обеспечено 4-х полосное движение к новой развязке в мкр Трехгорка.

В Жуковском в декабре планируется открыть движение после реконструкции по ул. Туполева.

«Важно, чтобы стройка шла в графике, а где возможно – и с опережением. Профильный блок и глава должны внимательно следить за этим, – отметил губернатор. – Хочу также обратить внимание, несмотря на давление санкций, планы у нас остаются прежними. И по строительству дорожных объектов и по ремонту дорог. Мы используем материалы отечественного производства – асфальтобетон закупается, в том числе, и на подмосковных заводах, например, в Дмитрове и Долгопрудном. Впервые в этом году на муниципальных и региональных дорогах массово применяется новый асфальт, который обладает более плотной структурой и служит дольше – с его применением отремонтируем более 260 км».