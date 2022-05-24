Около половины американцев не согласны на санкции против РФ в ущерб экономике США — опрос
19:20 24.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 70% жителей США выступают в целом за введение антироссийских санкций, в то время как 51% американцев не согласны на санкции, если те приведут к ущербу для американской экономики. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник результаты опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс совместно с социологической службой NORC Чикагского университета.
По его данным, против вредных для экономики США антироссийских ограничительных мер выступили 51% респондентов, среди республиканцев эта цифра доходит до 58%, а среди опрошенных без партийных предпочтений 56% не хотят рестрикций, которые сказались бы на американской экономике. При этом еще в апреле занимавшие такую позицию были в меньшинстве — 45% от всех участников опроса.
В целом же за введение антироссийских санкций выступает 71% жителей страны; не поддерживают, но и не выступают против 21% респондентов, остальные санкции не одобряют.
Менее половины (48%) опрошенных согласны на отправку американских войск в Восточную Европу для поддержки союзников по НАТО, еще меньше (44%) считают, что Белый дом должен оказывать Украине прямую экономическую помощь.
Большинство американцев (68%) также считают, что Вашингтону следует ограничиться незначительной ролью или не иметь вовсе никакой роли в ситуации вокруг Украины.
В исследовании, которое проводилось с 12 по 16 мая, приняли участие 1 172 американца. Погрешность не превышает четырех процентных пунктов.
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