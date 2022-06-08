Вице-президент Сбербанка рассказал об уроках кибервойны

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С начала специальной военной операции Россия столкнулась с беспрецедентным количеством различных киберугроз – фейками, взломами, утечками, кибератаками. Одновременно с этим с рынка уходит множество компаний, призванных обеспечивать защиту и безопасность – и в сфере кибербезопасности остро встает вопрос об импортозамещении, отмечает в своей колонке в Forbes вице-президент, директор департамента кибербезопасности ПАО «Сбербанк» Сергей Лебедь.

«Еще недавно мы в «Сбере» оценивали дефицит кадров в отрасли кибербезопасности в 20 000 сотрудников. Теперь в контексте указа президента («О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ». – «НГ») этот показатель необходимо пересмотреть в сторону значительного увеличения», – подчеркивает он.

По его словам, начиная с 24 февраля самыми атакуемыми были ресурсы «Сбера»: за первый квартал 2022 года банк отразил 349 DDoS-атак. «В этот период мы столкнулись с такой проверкой на прочность, аналогов которой в нашей практике еще не было, – отметил Сергей Лебедь. – Команда кибербезопасности «Сбера» не только выдержала первый удар, но и приобрела уникальный опыт. Считаю, что наша «кибероборона» в этот период и ее герои войдут в историю отрасли».

Помогло этому то, что в 2015 году руководство Сбербанка инициировало полную трансформацию кибербезопасности. «Защиту инфраструктуры от кибератак осуществляет Центр киберзащиты, который в режиме 24/7 мониторит киберугрозы и реагирует на них», – отметил Сергей Лебедь. Киберугрозы сегодня могут прийти с любой стороны и необходимо быть готовым к любым неожиданностям, подчеркнул он: «Мы для себя сформировали следующие ключевые направления: киберзащита инфраструктуры, DevSecOps, противодействие мошенничеству, защита персональных данных и конфиденциальной информации, криптография, экспертиза и методология, разработка и развитие новых продуктов кибербезопасности. Чтобы всегда быть на шаг впереди, сформированы центр аналитики и лаборатория