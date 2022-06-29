Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины
09:32 29.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.
Так, Шольца спросили, может ли он подробно рассказать о возможных гарантиях безопасности Украины. "Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, какие это гарантии?" - спросила журналистка. "Да, могу", - ответил Шольц. При этом он улыбнулся и тихо засмеялся.
Кроме того, глава правительства ФРГ выдержал довольно длительную паузу между словами. Присутствующих на пресс-конференции также рассмешил ответ Шольца. "Это все", - отметил канцлер с усмешкой и развел руками, чем вновь развеселил аудиторию.
НОВОСТИ
- 09:20 29.06.2022
- Цены на удобрения для аграриев РФ проиндексируют трижды в этом году — источник
- 09:05 29.06.2022
- Китай встревожен новой стратегической концепцией НАТО — постпред при ООН
- 09:00 29.06.2022
- Никакого удара по торговому центру в Кременчуге не было — Полянский
- 22:20 28.06.2022
- Столтенберг: У нас есть соглашение, которое открывает путь в НАТО для Швеции и Финляндии
- 22:00 28.06.2022
- От Швеции и Финляндии Турция "получила, что хотела" - канцелярия Эрдогана
- 21:55 28.06.2022
- Премьер Швеции: Турция теперь соглаcна с тем, что мы получаем статус приглашенных в НАТО
- 21:45 28.06.2022
- Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум по теме вступления в НАТО
- 21:25 28.06.2022
- Посольство РФ приостанавливает деятельность консульств в Болгарии
- 20:05 28.06.2022
- Покинуть Болгарию должны два генконсула РФ и советник-посланник
- 19:40 28.06.2022
- МИД КНР: Китай и ЕС — партнеры, а не соперники, тем более они не являются системными противниками
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать