Шольц рассмеялся после вопроса о гарантиях безопасности Украины

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц засмеялся после того, как одна из журналисток на пресс-конференции по итогам трехдневного саммита Группы семи (G7), которая проходила в баварском замке Эльмау на юге ФРГ, задала главе правительства Германии вопрос о гарантиях безопасности Украины.

Так, Шольца спросили, может ли он подробно рассказать о возможных гарантиях безопасности Украины. "Господин канцлер, G7 пообещала Украине гарантии безопасности после войны. Не могли бы вы конкретизировать, какие это гарантии?" - спросила журналистка. "Да, могу", - ответил Шольц. При этом он улыбнулся и тихо засмеялся.

Кроме того, глава правительства ФРГ выдержал довольно длительную паузу между словами. Присутствующих на пресс-конференции также рассмешил ответ Шольца. "Это все", - отметил канцлер с усмешкой и развел руками, чем вновь развеселил аудиторию.