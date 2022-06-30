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НОВОСТИ

Фердинанд Маркос-младший принял присягу в качестве 17-го президента Филиппин

09:20 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фердинанд Маркос-младший, получивший 31,6 млн голосов на выборах, принял присягу в качестве 17-го президента Филиппин. Трансляцию церемонии, которая проходит возле национального музея изящных искусств в Маниле, ведет в четверг президентский вещательный штаб.

На инаугурации присутствуют его семья, а также Сара Дутерте, получившая 32,2 млн голосов на выборах. Она приняла присягу в качестве 15-го вице-президента республики еще 9 июня, но вступает в должность в четверг.

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