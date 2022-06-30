Если Финляндия и Швеция вступят в блок НАТО, то у его границ будет больше России — Володин

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО в случае вступления в него Финляндии и Швеции получит больше российского присутствия у границ альянса, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«[Генсек НАТО] Йенс Столтенберг отчитывается, что Россия получит больше НАТО у своих границ. Рано радуется. Географию в школе не учил. В случае вступления Финляндии и Швеции в блок НАТО у его границ будет больше России», — написал Володин в своем телеграм-канале в четверг.

Ранее во вторник Столтенберг заявил, что предстоящий прием Финляндии и Швеции в НАТО — это сигнал президенту России Владимиру Путину о том, что дверь в альянс для новых стран останется открытой.