Михалков предлагает убрать из конституции статью о невозможности устанавливать идеологию
17:12 30.06.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков предложил убрать из Конституции РФ статью о невозможности устанавливать в стране какую-либо идеологию. Об этом он сказал в рамках дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме.
«У меня есть предложение, абсолютно любительское. Не надо ничего вводить, отмените просто запрет на идеологию — и все. <…> Просто уберите из конституции фразу про запрет на идеологию. Все остальное понятно, исторически заложено в генах людей, живущих в нашей стране», — сказал Михалков.
Режиссер отметил, что какие-то вещи правильно было бы зафиксировать в Конституции РФ, но статью про идеологию он не считает обязательной, поскольку «у одних людей это (положение в конституции) вызывает внутреннее ощущение ущербности, а у других — ощущение вседозволенности».
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