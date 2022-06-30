Михалков предлагает убрать из конституции статью о невозможности устанавливать идеологию

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Союза кинематографистов, режиссер и актер Никита Михалков предложил убрать из Конституции РФ статью о невозможности устанавливать в стране какую-либо идеологию. Об этом он сказал в рамках дискуссии «Бесогон и право» на Петербургском международном юридическом форуме.

«У меня есть предложение, абсолютно любительское. Не надо ничего вводить, отмените просто запрет на идеологию — и все. <…> Просто уберите из конституции фразу про запрет на идеологию. Все остальное понятно, исторически заложено в генах людей, живущих в нашей стране», — сказал Михалков.

Режиссер отметил, что какие-то вещи правильно было бы зафиксировать в Конституции РФ, но статью про идеологию он не считает обязательной, поскольку «у одних людей это (положение в конституции) вызывает внутреннее ощущение ущербности, а у других — ощущение вседозволенности».