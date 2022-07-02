Разговоры о полетах российских космонавтов на «Старлайнере» пока преждевременны - Роскосмос

09:16 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговоры о полетах российских космонавтов на орбиту на американском корабле Starliner в рамках перекрестных полетов пока преждевременны. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

«Пока в рамках летных испытаний американский корабль Starliner не совершил ни одного полета без замечаний, поэтому говорить о возможности полета российских космонавтов на нем преждевременно», — заявили в госкорпорации.