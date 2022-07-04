Корабль ВМФ РФ прошел через зону возле островов Сенкаку — Kyodo

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабль ВМФ РФ в понедельник прошел в зону, прилегающую к акватории вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные Минобороны Японии.

Отмечается, что российский корабль вошел в указанную зону, а вслед за ним проследовал фрегат ВМС КНР. Российский корабль, по данным японской стороны, был одним из трех, которые на минувших выходных прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ, входящими в состав префектуры Окинава. При этом никаких нарушений со стороны российских кораблей отмечено не было.

Японское правительство ранее выразило протест КНР в связи с проходом китайского корабля в водах возле акватории Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами. В предыдущий раз заход китайских военных кораблей в эту зону был зафиксирован в июне 2018 года.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.