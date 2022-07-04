Корабль ВМФ РФ прошел через зону возле островов Сенкаку — Kyodo
10:00 04.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Корабль ВМФ РФ в понедельник прошел в зону, прилегающую к акватории вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом сообщило агентство Киодо со ссылкой на данные Минобороны Японии.
Отмечается, что российский корабль вошел в указанную зону, а вслед за ним проследовал фрегат ВМС КНР. Российский корабль, по данным японской стороны, был одним из трех, которые на минувших выходных прошли между островами Ёнагуни и Ириомотэ, входящими в состав префектуры Окинава. При этом никаких нарушений со стороны российских кораблей отмечено не было.
Японское правительство ранее выразило протест КНР в связи с проходом китайского корабля в водах возле акватории Сенкаку, которую Япония считает своими территориальными водами. В предыдущий раз заход китайских военных кораблей в эту зону был зафиксирован в июне 2018 года.
Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые демонстрации протеста. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.
НОВОСТИ
- 13:22 03.07.2022
- Путин получил от Шойгу доклад об освобождении ЛНР - Минобороны
- 12:30 03.07.2022
- Внутри окружения Лисичанска полностью заблокирована группировка ВСУ - Минобороны РФ
- 10:00 03.07.2022
- База НАТО может появиться в финской Южной Карелии, прямо у границы с РФ
- 21:15 02.07.2022
- «Санди таймс» рассказала о разном отношении стран НАТО к конфликту на Украине
- 14:45 02.07.2022
- Лисичанск находится в полном окружении - Марочко
- 13:32 01.07.2022
- Киев возбудил дела против одного из батальонов ВСУ, обвинив его в провале в Горском котле
- 13:20 01.07.2022
- В МО РФ отмечают неорганизованный отход отдельных подразделений ВСУ из Лисичанска
- 09:00 01.07.2022
- Силы ЛНР и РФ отбили ряд населенных пунктов и развили наступление на Северск — источник
- 14:00 30.06.2022
- ВСУ, отступая из Лисичанска, из-за нехватки ГСМ бросают технику — ЛНР
- 13:20 30.06.2022
- МО РФ сообщило об обмене 144 на 144 военных по указанию Верховного главнокомандующего
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать