14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила о вероятности очень тяжелой зимы на фоне проблем с простаками российского газа в Европу. Советующее мнение она выразила в опубликованном в понедельник интервью газете «Расон».

«Мы переживаем самый сложный момент после падения Берлинской стены, — считает глава ведомства. — Мир снова разделили на блоки». «Нужно быть готовыми, потому что это (прекращение поставок российского газа — прим. ТАСС) сценарий, который, несомненно, может произойти, — утверждала она. — Испания имеет меньшую энергетическую зависимость от России, у нее более позитивная ситуация, но подход, который делается в результате этого прекращения поставок и в том числе газа, заключается в том, что зима будет очень тяжелой».

«Все, что я могу сказать, это то, что такие страны, как ЦАР, уже практически попали под российское влияние, и у нас там небольшой контингент, — утверждала Роблес. — А Сомали — одна из стран, которая в настоящее время больше всего страдает от голода, а пиратство на подъеме». «Если ЕС или Североатлантический альянс забудут об Африке, они оставят поле открытым для Китая и России», — считает министр.

В связи с неуплатой за газ в рублях и из-за технических сложностей в работе «Северного потока», связанных с санкциями ЕС, Россия, по утверждению Еврокомиссии, снизила поставки газа вдвое по сравнению с ситуацией на конец июня прошлого года. Как сообщила ранее еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, 12 стран ЕС испытывают перебои в поставках газа, государства сообщества изучают возможные в случае необходимости скоординированные меры для ограничения потребления газа, то есть для отключения отдельных промышленных потребителей. Еврокомиссар пообещала, что граждан отключать не будут, но дальнейшего роста потребительских цен на энергию избежать будет невозможно.