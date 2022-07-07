В России за сутки выявили 3 359 случаев заражения коронавирусом

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 3 359, летальных исходов из-за ковида — на 52. Об этом сообщили в четверг журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 3 150 случаев заражения и 44 смерти, всего с начала пандемии — 18 451 810 и 381 450 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 3 178 против 3 437 днем ранее, до 17 880 191.