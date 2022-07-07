Джонсон объявил об уходе с постов лидера консерваторов и премьера Британии
14:50 07.07.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Борис Джонсон объявил о том, что принял решение уйти в отставку с постов лидера правящей в Великобритании Консервативной партии, но будет исполнять обязанности премьер-министра, пока не завершится процесс выбора нового лидера тори.
«Очевидно, желание Консервативной партии состоит в том, чтобы у нее был новый лидер и, соответственно, новый премьер-министр. Я согласился с Грэмом Брейди, главой парламентского Комитета 1922, объединяющего депутатов-консерваторов, что процесс по выбору нового лидера должен стартовать сейчас. Временные сроки будут определены на следующей неделе. Я рад сегодня объявить новый кабинет министров, который будет работать до выбора нового лидера», — заявил в четверг на пороге своей официальной резиденции на Даунинг-стрит, 10.
К настоящему моменту Джонсон провел на посту премьера 1 079 дней, вплотную приблизившись к трехлетней отметке. Его предшественница Тереза Мэй покинула пост через 1 106 дней после вступления в должность, но Джонсон превзойдет ее по продолжительности пребывания в премьерском кресле, если, как и она, продолжит исполнять обязанности главы правительства на время выборов нового лидера правящей Консервативной партии.
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